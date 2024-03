“Denudati e picchiati dai soldati israeliani” | la denuncia dei medici di Gaza dopo raid a Khan Yunis

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 12 marzo 2024) Almeno trepalestinesi in servizio all'ospedale Nasser di, a sud di, hanno raccontato alla BBC di essere statie umiliati daiisraelianiildello scorso 15 febbraio. L'emittente inglese ha anche pubblicato un video, girato di nascosto, in cui si vede il personale in ginocchio.