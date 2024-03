Deluso Giandomenico Brutta Sangiustese | chiedo scusa al club»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) ÈLuigiper la sconfitta della suae soprattutto per una prestazione al di sotto delle aspettative e delle necessità di una squadra che deve lottare per salvarsi. "Avevamo mille difficoltà – ha detto il tecnico – ma non può essere una giustificazione, siamo mancati come atteggiamento e mi sento di chiederealla società". I rossoblù sono stati costretti a rinunciare forzatamente a Pigini, Sopranzetti, Vieira, Omiccioli e a inizio ripresa anche ad Handzic. Però al di là di tutto a una squadra in lotta per evitare la retrocessione si chiede altro. "Non può essere questo l’atteggiamento, d’accordo che avevamo in campo tanti ragazzi, magari qualcuno non aveva mai giocato, ma è stato tutto facile per la Maceratese che è una squadra forte". L’allenatore della formazione rossoblù si ...