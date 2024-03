Delirio nella puntata di UeD | Brando | Raffaella e Beatriz se ne vanno | Maria basita

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 12 marzo 2024)del 12 marzo di Uomini e DonneEphrikian ha fatto una richiesta alquanto inaspettata e insolita aDe Filippi. Il ragazzo è apparso piuttosto spazientito dal comportamento delle sue corteggiatrici, specie da quello diD’Orsi. Proprio per tale ragione, è arrivato a chiedere di sospendere il suo Trono. Vediamo quali sono state le reazioni dei presenti.fa una richiesta aDe Filippi a UeDEphrikiandi ieri di Uomini e Donne era uscito dallo studio in quanto troppo provato dagli scontri avuti conD’Orsi eScuotto. Quest’ultima aveva addirittura abbandonato lo studio, ragion per cui il tronista ha deciso ...