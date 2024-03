Decreto anziani 2024 | via libera in Cdm | assegno 1380 euro | caregiver e assistenza Le novità

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato illegislativo contenente una serie di “disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”: il cosiddetto, a cui lo scorso 25 gennaio era stato dato solo l’ok preliminare. Ora è definitivo. Il testo è adottato in attuazione della delega conferita con Legge 23 marzo 2023 numero 33, articoli 3, 4 e 5.Come anticipato nel comunicato stampa dell’esecutivo, pubblicato sul portale “governo.it”, il testo “introduce misure specifiche per prevenire la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e per l’invecchiamento attivo”.Grazie al provvedimento in parola, ora all’esame delle Commissioni parlamentari, si “dà avvio a una riforma strutturale sulle politiche per gli, tra le ...

