De Laurentiis Sky | Pedullà | «Minacciò altri giornalisti»

(Di martedì 12 marzo 2024) DeSky, ecco il commento del giornalista di Sportitalia Alfredosul presidente del Napoli Calcio Su Sportitalia, Alfredoha voluto parlare delle polemiche avvenute tra Sky e il presidente del Napoli Aurelio De. «Il comportamento di Aurelio Denon mi sorprende più di tanto. Questa storia va avanti da oltre 20 anni. Ricordate cosa fece nel 2012?di mettergli le mani addosso. Come stupirsi allora di quanto è accaduto a Barcellona? Nessuno è mai intervenuto e di episodi, nel corso degli anni, ce ne sono stati tanti…»

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Non solo D’Aversa. mentre ancora fa discutere la testata dell’ormai ex allenatore del Lecce, esonerato ieri mattina dopo l’assurda aggressione all’attaccante del ... (dayitalianews)

Aurelio De Laurentiis ha inviato le sue scuse alla redazione di Sky Sport dopo lo scontro di ieri per l’intervista interrotta a Matteo Politano. CALCIO NAPOLI – La tensione tra Aurelio De ... (napolipiu)

De Laurentiis a Mediaset: “Sarri Non guardo il passato! Kvara è un signore, riparleremo del rinnovo a fine anno.”: Dopo le bruttissime scene di ieri sera, il presidente azzurro ha parlato nuovamente ai microfoni di un’emittente televisiva. Pochi minuti fa, infatti, il patron azzurro ha rilasciato una lunga intervi ...gonfialarete

"De Laurentiis ha chiesto scusa al cameramen di SKY", il retroscena: Stando a quanto riportato poco fa da Federica Masolin, giornalista di Sky, durante il prepartita di Champions League, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto pervenire questa mattina le ...areanapoli