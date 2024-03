De Laurentiis | “Sarri? Chi dà le dimissioni è un perdente” E sull’addio di Spalletti…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Aurelio Deè un fiume in piena tra passato e futuro. Il riferimento è alle situazioni di Maurizioe Luciano Spalletti. Il numero uno azzurro ha parlato prima della partita contro il Barcellona. “Non guardo mai al passato. Forse ho sbagliato a liberare Spalletti ma bisogna sempre andare d’accordo nella vita”. “Soddisfatto del lavoro di Calzona? Lo conosco da tantissimi anni ed è una persona affidabilissima ed è proprio per questo che mi sono affidato a lui come terzo allenatore in questa stagione. Un anno un po’ complicato ma quando si vince uno scudetto è sempre difficile ripetersi. Questa è una partita molto importante perché vincendo andremmo ai quarti dove poi se dovessimo realizzare un certo punteggio andremmo al Mondiale per club”. Sul futuro di Kvara “L’agente di Kvaratskhelia ha detto che andrà via solo per un’offerta ...