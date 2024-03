De Laurentiis | in arrivo pesante multa Uefa Vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste Repubblica

(Di martedì 12 marzo 2024) Si potrebbe chiamare l’ “Editto catalano” quello varato de Deprima della conferenza stampaalla vigilia di Barcellona-Napoli. Quello che è successo tra il presidente del Napoli e Sky ha ormai fatto il giro del globo. Chiunque abbia visto quelle immagini (con l’interruzione dell’intervista con Sky Sport e la spinta al cameraman), avrà avuto la faccia di Politano. A metà tra il sorriso beffardo, l’imbarazzo e l’incredulità. Ma laquesta volta non lascerà passare quanto successo. Anche perché Deè arrivato appunto ad alzare le mani a un cameramen. Presto arriverà una. Lo scrive. Per Aurelio Deè inuna sanzione Scrive il quotidiano: “L’non ...

Calzona : ho riportato nello staff Francesco Sinatti come preparatore atletico. Uno dei migliori in circolazione, ha battezzato mia figlia. I giocatori lo amano e lo stimano Francesco ... (terzotemponapoli)

Caso De Laurentiis-Sky e l'intervista di Politano. Interviene la Uefa, in arrivo una maxi-multa: Il brutto siparietto andato in onda nella giornata di ieri, e che ha visto il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presentarsi davanti alle telecamere di Sky.calciomercato

Repubblica - Forte multa in arrivo dalla Uefa per ADL: Sky aveva autorizzazione per intervista: L’Uefa non lascerà passare quanto avvenuto l’altra sera con l'aggressione al cameramen di Sky e Politano strappato via dai giornalisti durante l'intervista. Per Aurelio De Laurentiis, patron del ...tuttonapoli

Politano-Sky, l'intervista era autorizzata: "Pesante multa Uefa per De Laurentiis": L'UEFA non lascerà passare quanto avvenuto l'altra sera con l'aggressione al cameraman di Sky e Politano strappato via dai giornalisti durante l'intervista.areanapoli