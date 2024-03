De Laurentiis contro tutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) L'ultima scenata ha fatto il giro del mondo, anche perché avvenuta sotto gli occhi di mezza Europa. Aurelio Deche si precipita a bordo campo dove le tv internazionali stanno raccontando la vigilia della sfida tra Barcellona e Napoli, strappa il suo giocatore Politano all'intervista (da contratto) con Sky Sport, urla, inveisce e poi spintona il cameraman mettendone a rischio attrezzatura e incolumità. Il motivo? L'intervistatore scelto da Sky non era di suo gradimento. Pare. Una settimana fa aveva messo nel mirino DAZN cacciando un altro operatore che riprendeva la zona degli spogliatoio (immagini da contratto) e aveva annunciato il bando definitivo alla Ott che con 800 milioni di euro a stagione tiene in piedi il calcio italiano. Quale sia la colpa di DAZN non è dato sapere. Di certo c'è che l'allergia del patron del Napoli al rispetto degli accordi presi ...