De Laurentiis contro Sky | lite a Barcellona | ferma l' intervista a Politano I video

(Di martedì 12 marzo 2024) Clamoroso attacco del presidente del Napoli, Aurelio DeSky Sport. Nel giorno della vigilia della sfida di Champions Leagueil, il patron partenopeo ha interrotto bruscamente l'che Matteostava concedendo (da contratto) all'emittente satellitare: "Non può parlare con voi" ha urlato ADL che ha strappato il giocatore alla postazione. Poi De Lurentiis è tornato sui suoi passi discutendo animatamente con un uomo dello staff e, infine, ha spintonato l'attrezzatura e solo la prontezza del cameraman ha consentito che non ci fossero danni a cose e persone (tra da @elchiringuitotv)

