De Laurentiis contro Sky | interrompe l’intervista a Politano

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con voi non puo’ parlare”: il presidente del Napoli, Aurelio Deinterviene in diretta mentre Matteosta parlando ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona,e si allontana con il giocatore. Inutile l’intervento del giornalista che domanda “come con noi non puo’ parlare?”: domanda inevasa con il presidente del Napoli che si allontana con il calciatore non prima di rimproverare forse qualche suo collaboratore. Una settimana fa, prima di Napoli-Juventus, Deaveva avuto da ridire con Dazn disponendo poi che i suoi tesserati non rilasciassero interviste all’emittente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.