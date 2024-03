De Laurentiis carico | “Kvara rinnova | Sarri perdente Napoli | puntiamo al Mondiale per Club”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Aurelio Deha toccato vari temi prima di Barcellona-: dal rinnovo dialle dimissioni di, passando per gli obiettivi del. CALCIO– Aurelio Desi è concesso a una lunga intervista a Mediaset prima del match tra Barcellona e. Il presidente azzurro ha toccato diversi temi, analizzando presente e futuro della sua squadra. Su Calzona “Sono soddisfatto di Calzona, persona affidabilissima a cui mi sono affidato in un anno complicato dopo la vittoria dello scudetto”. Gli obiettivi “Partita molto importante perché ci può dare accesso ai quarti e a un potenzialeper, traguardo inedito per questa società”. Il futuro di ...