De Laurentiis attacca Sarri | “Chi dà le dimissioni è un perdente”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Deha criticato duramente la scelta di Mauriziodi dimettersi dalla Lazio: “Chi molla è un”. CALCIO NAPOLI – Aurelio Denon ha risparmiato critiche per Mauriziodopo ledell’ex allenatore dalla Lazio. Il patron del Napoli, intervistato da Mediaset nel prepartita di Barcellona-Napoli, ha espresso un giudizio durissimo sulla scelta del tecnico toscano. “Chi dà leè un” “? Chi dà leè un. Una squadra a pochi mesi dal campionato non si lascia” ha tuonato De, bocciando senza appello il gesto dell’ormai ex tecnico biancoceleste. Differenze con ...