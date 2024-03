De Laurentiis a tutto tondo | annuncio su Kvara e attacco a Sarri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Barcellona e Napoli sono pronte a scendere in campo per darsi battaglia e giocarsi l’accesso ai quarti di Champions League. Nel pre partita, è intervenuto ai microfoni di Mediaset il presidente del Napoli, Aurelio De. Il Napoli è pronto per scendere in campo all’Estadio Olimpico, dove si fronteggerà il Barcellona guidato da Xavi. Gli azzurri tenteranno di acquisire la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. La sfida ripartirà dall’1-1 dell’andata, e quindi ci sono le chance per poter passare il turno, visto anche un Barcellona decimato dagli infortuni. Intanto sono arrivate le dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio Denel pre partita della sfida. Le dichiarazioni di Depre Barcellona-Napoli Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’atteggiamento di ...