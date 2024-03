De Gregori e Zalone insieme con il disco “Pastiche” e un concerto il 5 giugno a Caracalla

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024) ROMA – Per la prima volta nella sua carriera Checcoabbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco Denell’album ‘’ (Columbia Records /Sony Music), in uscita il 12 aprile. Nella tracklist tante sorprese a cominciare da ‘Giusto o sbagliato’, il singolo inedito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Motta: il 27 ottobre esce l’album “La musica è finita” Fiorella Mannoia e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di unIl 17 novembre i Daft Punk pubblicheranno “Random Access Memories (Drumless Edition)” Lang Lang: nel nuovo album un tributo a Saint-Saëns Nina Simone: nuova edizione per “Nina’s Back” Bill Frisell: in arrivo ...