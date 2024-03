Davvero Kate Middleton è ora il volto del profumo Missing Person di Phlur?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 12 marzo 2024) Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga di: prima ricoverata in ospedale, poi scomparsa, poi ricomparsa in auto insieme alla madre per poi generare un caos generale con la pubblicazione di una foto ritoccata nel giorno inglese della Festa della Mamma. Dopo il post insieme ai figli, pubblicato su Instagram, le scuse della Principessa del Galles e della Royal Family, nel bel mezzo di un’atmosfera di imbarazzo generale,torna sotto i riflettori dei social. Questa volta come papabile testimonial di una fragranza di nicchia:di. Ilsorridente della Principessa del Galles in abito dorato, si ...