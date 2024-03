D’Aversa | dopo l’esonero la squalifica | 4 giornate di stop all’ex tecnico del Lecce

Il caso D’Aversa si chiude con L’esonero del tecnico giallorosso. Il club – dopo il fattaccio della testata a fine partita allo scaligero Henry – si è preso una notte per ponderare la decisione. ... (sport.quotidiano)

Ad un passo l'arrivo di Luca Gotti come nuovo allenatore del Lecce: è lui il prescelto per prendere il posto di Roberto D'Aversa esonerato per motivi disciplinari dopo la testata rifilata a Henry ... (fanpage)