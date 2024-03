D’Aversa | dopo l’esonero la squalifica | 4 giornate di stop all’ex tecnico del Lecce

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) –arriva laper Roberto. Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto unodi 4all’ormai ex allenatore delper la testata al volto rifilata all’attaccante del Verona Thomas Henry. Il, all’indomani dell’increscioso episodio, è stato esonerato dal club salentino. Una giornata diè stata decisa anche per Henry, “per comportamento non regolamentare in campo e per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione”. Oltre ad Henry il giudice sportivo hato altri 8 calciatori, sempre per un turno: Nehuen Perez ...