Data finale Grande Fratello a rischio flop | chi sfida Alfonso Signorini

(Di martedì 12 marzo 2024) Habemus datum! L'asfissiante edizione numero 17 del reality più spiato d'Italia è in dirittura d'arrivo. Da quando è partito lo scorso 11 settembre, il programma ha tenuto incollati alla tv gli spettatori per 6 mesi e 24 giorni, una durata eccessiva che non ha portato nessun beneficio in termini di interesse e ascolti tv. Ladelladelè fissata per giovedì 4 aprile 2024. Come mai questa scelta in un giorno diverso del lunedì? Da un lato, c'è stata la necessità di evitare il 1° aprile, che coincide con la Pasquetta. Dall'altro, c'è l'esigenza di fare spazio all'arrivo della nuova edizione de L'Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria con inizio lunedì 8 aprile 2024. Ladelfaràdi ascolti? Diciamo che ...