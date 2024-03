Danielli | una vita dedicata ai burattini

(Di martedì 12 marzo 2024) L’illustre burattinaio bolognese Romano, dopo unasui palchi del mondo, ha dato alle stampe la sua autobiografia e la presenterà domani, alle 18,30, alla Coop Ambasciatori di via degli Orefici. Dopo la messa in scena dello spettacolo ‘Le disgrazie di Fagiolino’, con Romano, ma anche con Grazia Punginelli e Mattia Zecchi a Palazzo Malvezzi, il 4 dicembre scorso, il grande maestro torna a raccontarsi, presentando il suo ‘Segreti e magie die Burattinai bolognesi’. A dialogare con l’autoreancora una volta l’attrice-burattinaia Grazia Punginelli, ma anche il professore Giampaolo Borghi e l’editore Paolo Emilio Persiani. Un evento per raccontare una delle più antiche tradizioni di arte popolare legate alla città di Bologna.

"Loot - Una fortuna", la seconda stagione in arrivo su Apple TV+: Oggi, Apple TV+ ha rivelato il trailer tanto atteso della seconda stagione di "Loot - Una fortuna", la serie acclamata interpretata e prodotta dalla talentuosa vincitrice dell'Emmy, Maya Rudolph. Il ...panorama

Oscar 2024, tutti i vincitori e il trionfo di Oppenheimer: Tutto è filato liscio nella notte degli Oscar 2024, i vincitori erano anche ampiamente prevedibili. Nessuno schiaffo, nessuna busta scambiata, bensì una cerimonia che sembra aver ritrovato lo slancio ...wired

Oscar 2024: Da'Vine Joy Randolph, miglior attrice non protagonista, tra le lacrime: "Grazie per avermi vista": Da'Vine Joy Randolph si commuove sul palco per la vittoria del primo Oscar della sua carriera per il film The Holdovers.movieplayer