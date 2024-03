Damsel | quando le damigelle si salvano da sole

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 12 marzo 2024)è il titolo del nuovo film con Millie Bobby Brown distribuito da Netflix dal sapore fantasy, in cui l’attrice veste i panni della Principessa Elodie. Allo stesso tempo, però,è il termine che, per molto tempo, è stato utilizzato per evidenziare l’archetipo narrativo della “damigella in pericolo”. Un personaggio senza il quale l’ampia tradizione cavalleresca della letteratura e, poi, del cinema favolistico, non sarebbe potuta esistere. Attualmente, però, questo concetto della femminilità indifesa, bisognosa di essere salvata da una figura maschile valorosa ed impavida sta perdendo nettamente terreno. Al suo posto, infatti, sono subentrati una serie di eroine consapevoli in grado di cadere perfettamente a se stesse e di portare a compimento una missione. Che sia per il bene di un regno o per determinare il diritto a vivere la propria ...