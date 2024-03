Dall’Ucraina con fantasy | Lords of the Sound sul palco Avventura in note sinfoniche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) "Una musica ricca di colori e di stati emotivi". E’ quella proposta dall’orchestra sinfonica "of the", l’ensemble fondato nel cuore dell’Ucraina nel 2014 e che ben presto si è affermato a livello europeo mescolando maestria tradizionale con un tocco modernà. Tra i pezzi forti dell’orchestra ci sono le colonne sonore dei film. E per gli appassionati del genere stasera (ore 20,45) al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall), è in programma "Music is coming", evento musicale che naviga nel codice enigmatico di "Matrix", attraversa le tempestose acque dei "Vikings", esplora gli audaci regni di "Game of Thrones" e si confronta con i mostri e le magie di "The Witcher". E ancora: "The Mandalorian", "Dune", "Avatar", "Guardians of the Galaxy", molti altri. Sono questi i film da cui l’orchestra dei ...