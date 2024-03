Dal massacro di Novi Ligure alle violenze | Omar rischia processo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La procura di Ivrea (Torino) ha chiuso l'indagine suFavaro per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie e della figlia dal 2019 al 2021. Le contestazioni sono nell'avviso che per Favaro, uno dei due autori del duplice omicidio di, avvenuto nel 2001, quando era minorenne, potrebbe portare ora alla richiesta di rinvio a giudizio, quindi al, per una ventina di episodi che vanno dreiterate minacce di morte, di sfregiare la faccia della ex con l'acido, o di ridurla su una sedia a rotelle, a percosse efisiche e psicologiche. Lo riporta il quotidiano la Repubblica, che ricorda come Favaro abbia sempre respinto le accuse. La scorsa estate il tribunale del riesame di Torino aveva respinto la richiesta di misure restrittive nei confronti dell'uomo e ...