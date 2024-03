Dal Forum dei Giovani di Caserta ciclo di formazione sui disturbi del neuro sviluppo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 12 marzo 2024). A partire dal 21 Marzo ed ogni settimana fino a fine Maggio, si svolgerà undisuidel, tenuto da specialiste e specialisti nel settore che hanno elaborato un percorso coerente e completo per unadi base basata su nove incontri. È già possibile iscriversi poiché i posti sono limitati tramite questo form: https://forms.gle/3YZffr6kZhs2cW138 La consigliera e presidente della commissione associazionismo, promotrice del corso Raffaella Gerace: “Abbiamo lavorato per mettere in piedi GAGA per mesi, abbiamo cercato specialisti e specialiste disposti/e a tenere lezioni in modo gratuito, che sin da subito si sono messi/e a disposizione. Ora è tutto pronto per partire. Il tema trattato mi è particolarmente vicino al ...