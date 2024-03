Dal bonus 850 euro alle cure a casa | ecco i dettagli del piano per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 12 marzo 2024) La prestazione universale mette insieme - per un totale di circa 1.350mensili - l’indennità di accompagnamento e la new entry ‘assegno di cura’: 850al mese assegnati “flat” e in via sperimentale a una mini platea di 25milaover 80, gravissimi e già titolari dell’indennità di accompagnamento, con Isee non superiore ai 6mila