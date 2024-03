Da Prada a Gucci | da Fendi a Bottega Veneta | è tempo di innamorarsi delle scarpe firmate più belle della stagione calda Tra décolleté e slingback

(Di martedì 12 marzo 2024) Le giornate si allungano, le temperature si alzano, cappotti e puffer lasciano il posto a trench e giacche leggere. L’arrivoaccende allora i riflettori sullePrimavera Estate 2024, le silhouette avvistate in passerella, già nella lista dei desiderifashioniste. Si spazia così da, a ballerine dal carattere romantico e a sandali dall’appeal grintoso. Senza dimenticare sneakers all’insegna del glamour. ...

Le abbiamo viste sulle passerelle del prêt-à-porter lo scorso autunno e da allora sono state un pensiero fisso nell’attesa che arrivassero in boutique. Ora il momento è finalmente arrivato e le it ... (amica)

Il Double Club di Prada è la due giorni tra musica e arte nel weekend degli Oscar a Los Angeles: È andata in scena la terza edizione di The Double Club di Prada presso il Luna Luna Studio di Los Angeles, due giorni di programmazione musicale curata dall'artista concettuale e da Drake ...vogue

Oscar 2024, Emma Stone trionfa in Louis Vuitton. Cillian Murphy in Versace: La maison francese ha portato fortuna alla star di «Povere creature!», che si è aggiudicata la sua seconda statuetta come miglior attrice protagonista entrando nella storia assieme a Meryl Streep, Jod ...milanofinanza

Prada conclude un anno di progressi. Bertelli: «Beneficiamo di un’eccellente visione creativa»: Il 2023 e` stato per Prada un anno di progressi, forte dell’enorme desiderabilita` del marchio, ma anche di una significativa evoluzione dell’organizzazione e un’esecuzione attenta della strategia. Le ...quifinanza