Da La zona d’interesse a Miyazaki | gli Oscar più internazionali di sempre

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli2024, con i premi per film quali Lad'interesse, Anatomia di una caduta e Il ragazzo e l'airone, confermano un'attenzione crescente verso il cinema internazionale. La 96esima edizione degli Academy Award sarà ricordata innanzitutto come l'annata trionfale di Oppenheimer: l'annunciato plebiscito per il dramma storico sulla creazione della bomba atomica, e sulle sue fatidiche conseguenze rispetto al clima politico della Guerra Fredda, si è concretizzato infatti in un totale di sette riconoscimenti su tredici nomination, inclusi i trofei come miglior film, per la miglior regia al britannico Christopher Nolan, per il miglior attore al protagonista Cillian Murphy e per il miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr. Il principale sfidante di Oppenheimer, vale a dire la commedia a tinte fantastiche Povere creature! di Yorgos …