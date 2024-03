Da Guccini a Mollica. Tutti pazzi per i pomodori vip

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) I suoisott’olio sono diventati negli anni un po’ uno status symbol di una ristretta cerchia di fiorentini. A rendere ancora più preziosi i barattoli il fatto che ogni anno ne vengono prodotti solo 500. E ogni anno, come da tradizione, si innesca una sorta di corsa ad accaparrarseli. Ad Alessio Bandinu, che per anni è stato il vice presidente del Quartiere 5, uno dei più popolosi di Firenze, Fabio Picchi, il patron del Cibréo venuto a mancare due anni fa, dopo averli assaggiati ha messo in vendita un prodotto simile dedicandogli il nome ’Antipastino disecchi alla Bandinu’. "Buoni – sorride – ma i miei sono tutta un’altra cosa". Una storia quella di Bandinu che comincia 15 anni fa. Sardo di origine ma fiorentino di adozione, racconta le tappe che hanno segnato la sua storia personale a quella delle sue prelibatezze: "Una mia ...