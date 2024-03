Da Dante a Sordi | le case straordinarie in vendita

(Di martedì 12 marzo 2024) Oltre al mercato immobiliare per i comuni mortali, ce n’è un altro che riguarda non solo l’extra lusso, ma la storia passata e recente di personaggi che hanno segnato la nostra società e la nostra cultura. Sono “”, dove hanno vissuto “personaggi straordinari” o che sono stati la cornice di gesta o incontri rimasti eterni, come quello trae Beatrice. Ecco alcune. Ma a quale prezzo sono state vendute e come sono fatte? Quanto vale l’appartamento galeotto pere Beatrice Ben 3,5 milioni di euro. Tanto dovrà sborsare chi vorrà abitare nel luogo in cui il sommo poeta incontrò per la prima volta Beatrice Portinari e se ne innamorò. Lo storico appartamento, che si trova al quarto piano del palazzo Portinari Salviati, si affaccia sul Duomo di Firenze. È appartenuto inizialmente a Folco Portinari, ...

