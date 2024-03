Cybersecurity | usare l' AI per smascherare le falle nelle app

(Di martedì 12 marzo 2024) La startup italiana Equixly ha sviluppato una tecnologia per analizzare automaticamente gli scambi di informazione tra i software in rete e trovare le insicurezze. È la prima a farlo su grande scala

Level Quantum vuole sfruttare le tecnologie quantistiche per rafforzare la sicurezza informatica. La Nato l'ha scelta per farla crescere (wired)

Cybersecurity, l’Italia è una preda sempre più facile per gli hacker: L’Italia è sotto attacco cyber ormai da tempo. Il dato da sottolineare è, però, che diventa sempre di più una preda facile per gli hacker ...fortuneita

NIST Cybersecurity Framework 2.0, cambia lo standard della cyber security: ecco come: Il NIST Cybersecurity Framework è sicuramente uno dei più conosciuti e utilizzato in tutte le organizzazioni del mondo per affrontare i rischi informatici in modo strutturato e con l’uso di metodologi ...cybersecurity360

Truffe online: 3 italiani su 4 hanno subito phishing via email: Un recente sondaggio commissionato da NordVPN, azienda specializzata in Cybersecurity, ha mostrato che 3 italiani ... Cosa dovrebbero fare gli italiani per proteggersi dagli attacchi di phishingtoday