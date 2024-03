“Cuore in ascolto” | Francesca Ragone e il potere curativo della bellezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti‘Curarsi’ con la, fondatrice di Beyouty, condivide la sua visione rivoluzionariacome fusione tra anima e immagine esteriore, incarnata nel suo brand che promuove l’autenticità. Il suo ultimo libro, “in. Beyouty, lacome terapia dell’anima”, presentato in occasione dell’8 marzo e pubblicato da De Nigris Editore, celebra dieci storie di donne che negli anni si sono intrecciate con la sua, testimoniando un messaggio di resilienza e sostegno per le donne in difficoltà. “Sono tutte storie vere che ho custodito negli oltre 12 anni di Beyouty. Grazie al lavoro nel settore dell’estetica ho conosciuto tante donne, ognuna con la sua storia, e in alcune di queste ho ...