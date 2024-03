CSI nello spazio | nasce la scienza astroforense per risolvere gli omicidi in microgravità | il test

(Di martedì 12 marzo 2024) Un crime scene investigator (CSI) statunitense ha condotto un curioso esperimento inper determinare come si comportano le macchie di sangue. Sono gli albori della, disciplina che in futuro indagherà su incidenti,e altri crimini fra le stelle.

La ASD Stella Azzurra CSI risponde al Consigliere Ancisi: Nei giorni scorsi in diversi siti di informazione e in alcuni giornali, sono usciti alcuni articoli pieni di notizie non veritiere e lesive della nostra ...ravennanotizie

Cross di Colorina: dominano Cinzia e Giovanni Zugnoni: Nonostante il diluvio, buona partecipazione al Cross di Colorina ottimamente organizzato dalla locale Polisportiva domenica 10 marzo e valido come seconda prova del Campionato provinciale di società d ...primalavaltellina

Csi e Lega Serie A. Falcone e Dorgu con i ragazzi della ‘Junior Tim Cup Keep Racism Out’: Giovedì scorso l’Us Lecce ha ospitato la quarta tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out , il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A Tim e Centro Sportivo Italiano , che quest’ann ...portalecce