(Di martedì 12 marzo 2024) "Si tratta di una zona che è diventata pericolosa, nella quale glisono passati dagliai mercantili alle navi militari. C'è una evoluzione continua delle modalità di. Anche questa notte glisono stati condotti in modo diverso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, intervenendo all'evento LetExpo2024. "Non basta l'approccio militare, che serve per dare sicurezza, ma il tema di cui si parlerà nelle prossime settimane è quello di affiancare altri sistemi, altri interventi, altre trattative politiche e diplomatiche per far cessare questiche poi non incidono, come vorrebbero nelle dichiarazioni degli, sulla guerra a Gaza, ma soltanto sull'economia italiana o dell'Europa", ha aggiunto ...

Crosetto, 'attacchi Houthi si evolvono, Aspides fondamentale': "Si tratta di una zona che è diventata pericolosa, nella quale gli Houthi sono passati dagli attacchi ai mercantili alle navi militari. C'è una evoluzione continua delle modalità di attacchi. Anche qu ...ansa

Crosetto “Francia e Polonia non parlino per la Nato”/ “Niente invio truppe in Ucraina: serve via diplomatica”: Ministro Crosetto a Francia e Polonia: “non parlino a nome della NATO, l'invio di truppe in Ucraina porterebbe un'escalation. Attivare vie diplomatiche” ...ilsussidiario

Crosetto: “No ai militari in Ucraina, la Francia non parli per la Nato”: Ma nei pensieri di Crosetto, prima di ogni altra cosa ... Gli Houthi aumentano l’intensità degli attacchi con droni. Potremmo reagire, in futuro, uscendo da una prospettiva solo difensiva «Ci ...laprovinciapavese.gelocal