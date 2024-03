Cristiano Ronaldo sbaglia da tre yard mentre Al-Nassr viene eliminato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 12 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: L’Al-è statodalla AFC Champions League, ma le cose sarebbero andate diversamente seavesse segnato da tre metri. L’Al Ain, con sede ad Abu Dhabi, ha condotto i quarti di finale per 1-0 dall’andata e la seconda è stata un thriller in Arabia Saudita. La partita di lunedì sera è finita 4-3 contro l’Al-, quando il club saudita è passato da un sotto di 3-0 complessivo fino a portare il pareggio ai rigori sul 4-4. La squadra diavrebbe perso 3-1 ai rigori, ma sarebbe potuta andare diversamente se la superstar portoghese avesse segnato da tre metri con il pareggio sul 2-2. Il tiro è stato uno degli errori della stagione quando il 39enne è uscito dalla più grande competizione asiatica. Guarda: il contendente ...