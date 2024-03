Cristiano Giuntoli | alla Juventus non sono tutte rose e fiori

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 12 marzo 2024) L’avventura dinella dirigenza dellanon sembra essere iniziata nel migliore dei modi. L’ex dirigente partenopeo è infatti finito nel mirino della critica per gli ultimi acquisti messi a segno, giocatori che non stanno mostrando il loro potenziale in questa stagione. Sul web, alcuni tifosi bianconeri, siscagliati contro: “Non L'articolo