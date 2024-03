Crisi Lazio | adesso nel mirino dei tifosi è finito anche Sarri Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024) Ladiè finita in unasenza via d’uscita. Dodicesima sconfitta in campionato, nono posto in classifica ed Europa lontana. Dopo l’ennesima sconfitta subita in casa, Lotito minaccia il ritiro mentrechiede alla squadra chiarezza. In questo marasma, cresce il malcontento di Immobile, sostituito ieri dopo il 2-1 dell’Udinese. Ne parla ilai suoi: «Se non mi volete più, parlate chiaro» Laperde 2-1 in casa contro l”Udinese. Ilscrive dellasenza fine: “Il quinto ko casalingo, il dodicesimo in campionato, il sedicesimo di quest’anno. I biancocelesti rimangono al nono posto e sprofondano insieme ae Lotito nella contestazione della Curva Nord . Il ...