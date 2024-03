(Di martedì 12 marzo 2024) Anche i ricchi piangono. Niente da fare per, eliminato ai quarti di finale dellaLeague. Il suo Al-,...

Crespo fa piangere Cristiano Ronaldo: Brozovic sbaglia il rigore e l'Al-Nassr esce dalla Champions asiatica: Anche i ricchi piangono. Niente da fare per Cristiano Ronaldo ... che regalano la qualificazione in semifinale all'Al-Ain allenato dall'argentino Hernan Crespo (ex attaccante di Inter, Milan, Lazio e ...calciomercato