Credi in te stesso così tanto da sembrare pazzo | intervista a Isaiah Thomas

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella NBA, come nella vita, a volte è tutta una questione di tempismo. Sefosse stato free agent nell’estate del 2017, reduce da una stagione scintillante a quasi 29 punti di media con i Boston Celtics che gli valse un posto nel secondo quintetto All-NBA di quell’anno, oggi sarebbe molto più ricco e la sua carriera sarebbe stata molto meno tumultuosa. Con ogni probabilità avrebbe “comandato” sul mercato un contratto a tre cifre, ma soprattutto di lunga durata sui quattro o cinque anni che gli avrebbe dato una stabilità mai davvero avuta in carriera. Il ricordoche avremmo di lui sarebbe stato certamente diverso, e sarebbe stata una presenza costante nelle nostre vite nelle ultime sei stagioni. Invece non solo era ancora sotto contratto per la stagione 2017-18 a 6.2 milioni di dollari, ben al di sotto del suo ...