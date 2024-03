(Di martedì 12 marzo 2024) Prato, 12 marzo 2024 – Un uomo di 31 anni è statodopo aver minacciato di morte i dipendenti di uno. E’ successo ieri intorno alle 15 quando in un ambulatorio ilanni ha dato in escandescenze innescando il. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, gli agenti hanno identificato ilche, alla richiesta del documento d’identità, si è scagliato contro i poliziotti colpendo uno di loro violentemente a una spalla. L’uomo è così riuscito a fuggire ma gli agenti dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato. Il, mentre veniva accompagnato in questura, ha sferrato ripetuti calci al finestrino dell’auto di servizio. Il fermato, dall’identificazione è poi risultato un cittadino marocchino di 31 anni, ...

BUSTO ARSIZIO (Varese) Alta tensione nella Casa circondariale di Busto Arsizio. Su quanto è avvenuto l’ altro giorno nella struttura in via per Cassano fa sapere Alfonso Greco, segretario regionale ... (ilgiorno)

Crea caos nello studio medico, arrestato 31enne: Prato, 12 marzo 2024 – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di morte i dipendenti di uno studio medico. E’ successo ieri intorno alle 15 quando in un ambulatorio il 31enne anni ha ...lanazione

Lecco, il presidente Di Nunno: «Ancora oggi si truccano le partite, ho paura di movimenti strani dei nostri»: I giocatori blucelesti replicano e si dissociano da una dichiarazione del patron Paolo Di Nunno apparsa su un sito di news locale: «Ancora oggi nel calcio si… Leggi ...informazione

Genova, mattina di caos per un autobus in fiamme in corso Europa: GENOVA - Paura questa mattina in corso Europa, all'altezza dell'ospedale San Martino lungo la carreggiata che viaggia in direzione centro: poco dopo le 8 un autobus ha preso fuoco.primocanale