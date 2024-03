Crac EPolis | chiesti 9 anni per Rigotti e 5 per Gruso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - Dovrebbe arrivare appena in tempo prima della prescrizione dei reati, quindi a ridosso dell'estate, la sentenza per il fallimento del gruppo editoriale, fondato nel 2004 dall'editore Nicola Grauso e fallito nel 2011. Nei 15 quotidiani, la cui pubblicazione cesso' nel 2010, lavoravano oltre 130 giornalisti per le edizioni locali diffuse in regime di free pay in tutta Italia. Stamane il pm Giangiacomo Pilia ha formulato le richieste di condanna per 9 degli 11 imputati, a vario titolo per reati che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio, davanti alla prima sezione penale del tribunale di Cagliari, presieduta da Lucia Perra. Il gup di Cagliari li aveva rinviati a giudizio nel 2016 e per diverse fattispecie di bancarotta è già scattata la prescrizione: per alcuni reati, per le singole posizioni, il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione. Per Grauso ...