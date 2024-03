CR7 sbaglia a porta vuota e condanna l’Al Nassr | clamoroso nella Champions asiatica VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Sì, la notizia ha del. Da innumerevoli punti di vista. Non soltanto perché are un gol anon è stato un calciatore qualsiasi. Stiamo parlando di sua maestà CR7. Proprio lui, Cristiano Ronaldo. E l’errore del giocatore più pagato al mondo, sul quale hanno investito massicciamente i miliardari arabi del, ha contribuito a una sconfitta dolorosissima, imprevista così, con una cappellata così…partita decisiva della Coppa dei campionicontro-Ain, squadra allenata da Hernan Crespo, Ronaldo e compagni dovevano ribaltare l’1-0 dell’andata. E ci erano riusciti col 3-2 nei tempi regolamentari, diventato 4-3 dopo i supplementari, ma ai rigori è ...

