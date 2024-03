Covid ha ridotto di 1 | 6 anni l' aspettativa di vita globale | lo studio

La speranza di vita globale , in aumento costante da decenni, si è improvvisamente ridotta nel 2020 e nel 2021 durante la pandemia di covid -19, secondo uno studio pubblicato il 12 marzo sulla ... (internazionale)

Firenze, 5 marzo 2024 - Il servizio delle Poste "è un presidio fondamentale non negoziabile. Le scelte operate in periodo pandemico, riduzione orari e personale, non sono rientrate. Permangono ... (lanazione)