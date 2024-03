Costretta a chiamare l' amante | Alessandra Mussolini non trattiene le lacrime

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) A La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo,non ha trattenuto le. "Il gioco del buio" è il libro che ha scritto per raccontare, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita. "Un padre abbastanza assente. Tu scrivi dimenticando di essere quella che sei diventata": così ha esordito la padrona di casa per chiedere all'europarlamentare del gruppo del Partito Popolare Europeo di raccontare il suo rapporto con il padre. "Il gioco del buio era banale. Lui chiudeva gli occhi e in questo corridoio ci cercava e ci prendeva. Ridevamo tanto, c'era un contatto fisico. La costante mia e di mia sorella Elisabetta è stata l'assenza di mio padre, la quotidianità è mancata. Non l'abbiamo vissuto", ha risposto l'ospite. "Ci arrivavano ...