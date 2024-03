Così soffriamo il freddo | ecco perché succede | studio svela proteina ‘sensore’

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Si chiama GluK2 ed è un 'sensore del', unache permette ai mammiferi di avvertire temperature inferiori ai 60 gradi Fahrenheit (15° C). L'hanno scoperta nei topi scienziati statunitensi dell'università del Michigan, che con unopubblicato su 'Nature Neuroscience' colmano una lacuna di vecchia data nella biologia sensoriale. Il lavoro, sostenuto dagli Nih americani, "apre nuove strade per capire meglio reazioni di dolore al" come quelle sperimentate ad esempio dai malati di cancro in chemioterapia, e indica "un possibile bersaglio terapeutico per trattare il dolore nei pazienti in cui la sensazione diè sovrastimolata", spiega Shawn Xu, autore senior della ricerca insieme al collega Bo Duan. In uno...