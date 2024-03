“Cos’ha fatto” Grande Fratello | ovazione per Simona Così seppellisce Anita | pubblico pazzo di lei

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilè quasi terminato ma da qualche tempo hail suo ingresso una delle concorrenti che al momento è in vetta alle preferenze delitaliano. Dopo Beatrice, prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini,Tagli è riuscita a conquistare i telespettatori sconvolgendo gli equilibri della casa. Nell’edizione condotta da Alfonso Signorini, che ha visto il ritorno dei concorrenti vip e nip, l’ex conduttrice e showgirl ha rappresentato unanovità. “Sarà l’occasione di fare uno shampoo di gruppo,tutti quanti si sveglieranno un po’. Sono una tigre travestita da gattino. Non sono una concorrente “comodino” che osserva le dinamiche, ma le affronto di petto”, aveva detto appena entrata al...

Dal "fantastico" Viktor Orban al "brillante" Xi Jinping fino al "buon" Vladimir Putin , non è un segreto che se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca la politica... (leggo)

Donald Trump ha espresso in più di un’occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler : “Ha fatto alcune cose buone”, ha sostenuto l’ex presidente americano. Lo conferma l’anchorman della Cnn Jim ... (ilfattoquotidiano)

Djokovic impazzisce, Nardi lo manda in tilt e dall'arbitro: "Lo devi punire": Il campione serbo non ha accettato la decisione del giudice dopo il break point effettuato dal tennista azzurro ...tuttosport

Djokovic rimprovera Nardi in italiano a fine incontro: “Non era giusto lì, no!”. Cosa è successo: Djokovic dopo la sconfitta con Nardi a Indian Wells ha rimproverato il tennista, in italiano. Tutto per una situazione di gioco che l’aveva portato ad uno sfogo contro l’arbitro.fanpage

Robert Downey Jr, la droga e il carcere. L'attore che ha vinto l'Oscar (umiliato sul palco): «Ringrazio la mia terribile infanzia»: «Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, proprio in quest'ordine». Così Robert Downey Jr ha iniziato il suo discorso di ringraziamento ...ilmessaggero