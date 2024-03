Cosa vuol dire Predictive Analytics | che dati abbiamo a disposizione e quali prospettive ci sono

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 12 marzo 2024) Nel settore dei big data e del marketingin Italia, nella maggior parte dei casi, si parla di descriptive. Anche se in crescita, non è ancora così diffuso l’expertise nel cosiddetto advanced, dove inon vengono soltanto raccolti e sottoposti a un’analisi superficiale, ma vengono anche elaborati, sintetizzati e utilizzati per una ottimizzazione professionale e produttiva. Un settore specifico dell’advancedè quello del: l’unione tra la raccolta dei Big Data e dell’intelligenza artificiale porta a sviluppare strumenti e piattaforme di analisi previsionale, che posessere utili alle aziende per megliozionare le proprie attività, anticipando tendenze e ...