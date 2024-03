Cosa succede in Puglia nella gestione dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Fra le numerose politiche messe in campo dall’Unione Europea sulle tematiche ambientali, è chiara l’attenzione all’economia circolare e all’efficienza delle risorse. Il Piano d’azione per l’economia circolare, pubblicato nel 2020, è una delle componenti principali del New green deal e prevede iniziative da sviluppare secondo la prospettiva dell’intero ciclo di vita dei prodotti, dal design ai processi produttivi, fino al consumo sostenibile e la prevenzione dei. In Italia la Strategia nazionale per l’economia circolare è stata adottata nel giugno 2022 e prevede “un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei, incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e utilizzo di materie prime secondarie, una revisione del sistema di tassazione ambientale, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei relativi ...