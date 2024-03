Cosa sono skimpflation e greedflation | l' altro volto dell' inflazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Nei periodi contraddistinti da una fortecome quello che stiamo vivendo da qualche anno a questa parte, cidue strategie che le aziende posmettere in atto per correre ai ripari che, però, colpiscono fortemente i consumatori. Si trattaa shrinkflation e, ovvero due possibili operazioni messe in atto dalle aziende per cercare di mantenere alti i propri profitti anche nei periodi in cui i prezzipiù alti e i consumatori potrebbero essere orientati a spendere di meno. Nel primo caso, quelloa shrinkflation, le aziende mantengono invariato il prezzo di vendita finale dei prodotti, ma attuano una riduzionee quantità del bene presente all’internoa confezione, ...