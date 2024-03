cosa significa per il trattamento del cancro

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 12 marzo 2024) Una nuova terapia rivoluzionaria contro ilPiù di 35 anni dopo la sua scoperta, la terapia con linfociti infiltranti il tumore (TIL) sta finalmente diventando una realtà clinica. Almeno 20 pazienti con melanoma avanzato stanno seguendo ilcon successo. Il, noto come lifileucel, è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense come la prima terapia TIL per tumori solidi. Una svolta importante nella lotta contro il. Le basi della terapia TIL I TIL sono cellule immunitarie naturali chiamate cellule T, progettate per individuare e uccidere le cellule tumorali riconoscendo specifici antigeni nella loro superficie. L'articolo proviene da News Nosh.