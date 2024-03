Cosa fare in Toscana nel weekend | tornano le sagre di primavera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 – Qualche idea per trascorrere iltra buona tavola e aria aperta:lediin. Ecco alcuni appuntamenti. AREZZO Festa delle frittelle di San Giuseppe (di riso e ripiene) sabato e domenica a Vacchereccia, frazione di San Giovanni Valdarno, alla parrocchia del Ss. Salvatore. Aperta sabato 14-18 e domenica 10-18. Da giovedì a domenica (replica anche la prossima settimana) a Lucignano spazio alla sagra della filiera del tartufo marzuolo. Appuntamento al campo sportivo di Lucignano. Info e prenotazioni: 334.3461383, 335.7714591 oppure 339.4689275. FIRENZE Il sabato e la domenica fino al 24 marzo a Bagno a Ripoli si tiene la sagra delle frittelle organizzata dalla contrada Alfiere. Stand in via Poggio della Pieve aperto dalle 8 alle ...