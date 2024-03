Cortina 2026 | Legambiente ' oltre 20 le opere più costose'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Sono20 lepiùsegnalate dain vista delle Olimpiadi didalla ong e che "risultano finanziate con importo superiore ai 30 milioni di euro ciascuna.che si dovrebbero realizzare in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige". Ad esempio a, il villaggio olimpico temporaneo di Fiames 30 milioni,sliding centre 80 milioni-124,7 milioni; ma anche in Lombardia la variante Trescore-Entratico per 186,3 milioni, o in Trentino lo stadio del salto - trampolino 36,6 milioni. La sostenibilità, secondo, "è un miraggio, la crisi climatica incombe con i suoi impatti, e poi ci sono i ritardi nei progetti e nell'avvio dei lavori, rialzi ed extra costi, gare ...